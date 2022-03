Em entrevista à TV Guia, Fernando Mendes revelou que foi desafiado por José Eduardo Moniz a participar na primeira edição de "Big Brother VIP", que se estreou em 2013.

"O José Eduardo Moniz já me convidou umas duas vezes. Posso dizer que, no primeiro 'Big Brother Famosos', há uns 17 anos, já eu estava com 'O Preço Certo', ele convidou-me para concorrente. Eu disse logo que não", contou.

"Depois convidou-se para outra coisa qualquer e eu também disse que não. (…) Só se fosse burro é que deixaria um formato que está ganho", frisou.

"O último convite foi da Felipa Garnel e do Cunha Velho. Perguntaram-me se queria fazer ‘O Preço Certo’ na TVI e não quis. Prefiro estar onde estou, como estou", contou Fernando Mendes. "Deram-me a entender que estava ali um papel em branco e uma caneta, que podia pôr ali qualquer coisinha. Mas não quero", rematou.