Fernando Mendes apresenta o programa "O Preço Certo" há 20 anos.

Na semana passada, o apresentador da RTP1 esteve à conversa com Gilmário Vemba no "5 para a meia-noite" e recordou o início do popular concurso.

"Já fiz quatro mil programas. Fui convidado para fazer três meses. Não queria fazer", começou por contar. "Apresentar um programa? Não sou apresentador, nunca fui apresentador e, então, fiz um casting (...) e fiz aquilo mal feito e gostaram das coisas mal feitas", acrescentou.