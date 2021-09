Para celebrar o fim da primeira temporada de "Festa é Festa", a TVI emiti este sábado, dia 25 de setembro, um episódio de nove horas, o "mais longo da televisão portuguesa". Entre as 10 horas e as 13 horas e entre as 14 e as 20 horas, "todos os olhos estarão postos na Aldeia Galega da Merceana, no concelho de Alenquer, que tem sido a tão conhecida 'Aldeia da Bela Vida' na novela favorita dos portugueses", frisa o canal em comunicado.

Além das cenas do último episódio, os espectadores vão poder ouvir os temas da novela na voz dos seus cantores, como Ruth Marlene, José Malhoa, Rosinha, José Alberto Reis e Chave D’Ouro, entre outros. David Carreira irá também marcar presença na festa.

"Serão nove horas de emissão, mais de 35 atuações musicais, todo o elenco estará presente e transmitiremos cenas exclusivas da narrativa da novela ‘Festa é Festa’ ao longo de todo o dia. Será, porventura, o maior último episódio de sempre, acabando depois do 'Jornal das 8'", explica João Patrício, Diretor Executivo de Entretenimento e Ficção da TVI.

Durante a manhã, a emissão será conduzida por Iva Domingues, Nuno Eiró e Maria Botelho Moniz. À tarde, cabe a Cláudio Ramos, Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua "fazer a festa".