Manuel Marques é um dos protagonistas de "Festa é Festa". Na nova novela da TVI, o ator veste a pele de Fernando Silva, personagem que regressa de França para Portugal com a sua família.

Em entrevista a Manuel Luís Goucha, o ator revelou que impôs uma condição antes de aceitar o novo desafio do canal de Queluz de Baixo. Segundo Manuel Marques, uma "das premissas" foi "continuar a fazer o Herman e fazer a novela" - na RTP1, o ator faz parte do elenco do programa "Cá Por Casa", de Herman José.

"Sou de todos os canais. Isso é tão bom (...) Isso é a liberdade do ator, poder pertencer a todos", frisou o ator no programa "Conta-me", da TVI.

“É a primeira novela que faço na TVI e é a primeira novela que faço mesmo", sublinhou, acrescentando que teve apenas "um pequeno papel numa novela infantil que era a 'Chiquititas'".