Para celebrar o fim da primeira temporada de "Festa é Festa", a TVI vai emitir um episódio de nove horas, o "mais longo da televisão portuguesa". Entre as 10 e as 13 horas e entre as 14 e as 20 horas, "todos os olhos estarão postos na Aldeia Galega da Merceana, no concelho de Alenquer, que tem sido a tão conhecida 'Aldeia da Bela Vida' na novela favorita dos portugueses", frisa o canal.

Além das cenas do último episódio, os espectadores vão poder ouvir os temas da novela na voz dos seus cantores, como Ruth Marlene, José Malhoa, Rosinha, José Alberto Reis e Chave D’Ouro, entre outros. David Carreira irá também marcar presença na festa.

"Serão nove horas de emissão, mais de 35 atuações musicais, todo o elenco estará presente e transmitiremos cenas exclusivas da narrativa da novela ‘Festa é Festa’ ao longo de todo o dia. Será, porventura, o maior último episódio de sempre, acabando depois do 'Jornal das 8'", explica João Patrício, Diretor Executivo de Entretenimento e Ficção da TVI.

Durante a manhã, a emissão será conduzida por Iva Domingues, Nuno Eiró e Maria Botelho Moniz. À tarde, cabe a Cláudio Ramos, Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua "fazer a festa".

Após esta emissão especial, o último episódio da primeira temporada será emitido depois do "Jornal das 8".

Já no dia 27 de setembro, a TVI irá transmitir o primeiro episódio da segunda temporada de "Festa é Festa".