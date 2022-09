“A receção de canções originais e inéditas está aberta a partir de hoje e até ao dia 21 de outubro”, refere a RTP num comunicado hoje divulgado, no qual confirma a participação de Portugal no Festival Eurovisão da Canção 2023, marcado para maio no Reino Unido.

A RTP relembra que “poderão concorrer a estes quatro lugares todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa ou residentes no nosso país, incluindo os portugueses que vivem fora de Portugal, bem como cidadãos de outras nacionalidades residentes em Portugal”.

O tema que venceu este ano o Festival da Canção foi “Saudade Saudade”, composto e interpretado por Maro, que representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em maio em Itália, onde conseguiu o nono lugar.