Em 2024, o concurso realiza-se em Malmo, na Suécia.

A RTP confirmou esta segunda-feira, dia 7 de agosto, a 58.ª edição do Festival da Canção, confirmando a participação no Festival Eurovisão da Canção 2024.

"Vamos celebrar os 60 anos do programa de entretenimento mais duradouro da televisão portuguesa. O vencedor do Festival da Canção 2024 vai representar Portugal em Malmo, Suécia", anunciou o canal nas redes sociais.

A edição de 2024 do concurso nacional voltará a ser disputada por 20 canções - 14 por convite da RTP a autores de várias áreas musicais e as restantes seis serão apuradas no âmbito da livre submissão de canções.

Segundo a RTP, a receção de canções originais e inéditas está aberta até ao dia 15 de outubro de 2023. "Poderão concorrer a estes 6 lugares todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa ou residentes no nosso país, incluindo, os portugueses que vivem fora de Portugal, bem como cidadãos de outras nacionalidades que residam em Portugal", explica o regulamento.

"A receção e a escolha destas seis canções serão efetuadas através da disponibilização de maquetas à RTP. As referidas maquetas deverão ser disponibilizadas através do preenchimento de formulário disponível aqui", acrescenta a RTP.

O regulamento da próxima edição do Festival da Canção pode ser consultado aqui.