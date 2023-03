Na emissão desta segunda-feira, dia 27 de março, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a entrevista de Luciana Abreu no programa "Casa Feliz". A atriz e cantora esteve à conversa com João Baião e Diana Chaves e foi desafiada a cozinhar uma receita com camarão, devido à sua canção "El Camarón".

"Parece ser só mais um daqueles momentos sem grande nexo da televisão portuguesa. Tipo: 'olha, chama aí o Fernando Correia Marques para cantar aquela do 'Burrito' e, a seguir, fazemos uma receita mexicana", brincou a humorista na rubrica de "As Três da Manhã", da Renascença.

"Mais é ainda mais absurdo do que isso", acrescentou Joana Marques, revelando que Luciana Abreu é alérgica a camarão.