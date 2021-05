O filme português de Jorge Paixão da Costa, "Jacinta", baseado na vida de Jacinta Marto e dos três pastorinhos, estreia-se no dia 13 de maio, na HBO Portugal.

"Com esta estreia, a TVI é o primeiro canal de televisão privado português a vender um produto para esta plataforma de streaming", frisa a estação de Queluz de Baixo em comunicado. "Esta venda para a plataforma HBO Portugal marca não só a qualidade e capacidade competitiva da TVI, como reforça os objetivos do canal na diversificação de conteúdos e conquista de novos mercados", remata a TVI.

Produzido pela Coral Europa e com coprodução TVI, "Jacinta" é um "filme de época que retrata a incrível história de Jacinta, a mais nova Vidente das aparições de Fátima". "Nesta produção única, a dimensão teológica do fenómeno das aparições é ultrapassado pela dimensão humana de uma criança tocada pelo transcendente. O espectador é transportado numa fantástica viagem no tempo, descobrindo Portugal no início do século XX e testemunhando a forma como a pequena Jacinta vai tocando todos aqueles que a rodeiam", adianta o serviço de streaming em comunicado.

Escrito por Manuel Arouca e realizado por Jorge Paixão da Costa, conta com um elenco composto por Matilde Serrão, Dalila Carmo, Paula Lobo Antunes, António Pedro Cerdeira, Rita Salema, Almeno Gonçalves, Pedro Lamares, Renata Belo e Henrique Mello, entre outros atores.

Veja o trailer: