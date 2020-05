Durante o dia desta quinta-feira, dia 28 de maio, Filomena Cautela prometeu nas suas redes sociais que iria fazer o "anuncio mais importante da sua carreira" no arranque do "5 para a meia-noite" desta semana. No início do talk show, a apresentadora revelou que irá abandonar o programa no final da atual temporada.

"O que vos vou dizer agora talvez seja das coisas mais difíceis que tive de dizer no ar. Mesmo que este momento esteja assim coberto de lamechice e parolice da boa, quero honestamente que se lixe. Vamos a isto. Faltam exatamente cinco programas para acabar esta temporada do cinco. Não podendo haver maior simbolismo nesta capicua, cá vai disto: estes vão ser os meus últimos cinco programas à frente do '5 para a meia-noite'", revelou Filomena Cautela.

"No último programa vamos falar mais deste assunto", acrescentou a apresentadora.

Filomena Cautela estreou-se no "5 para a meia-noite" na primeira temporada, em 2009. Depois de uma afastamento, a apresentadora e atriz foi a escolhida pela RTP1 para conduzir o talk show na sua versão semanal. No programa, Filomena Cautela tem ao seu lado Inês Lopes Gonçalves.

Em toda a Europa, Filomena Cautela é a única mulher a conduzir um talk show nocturno.

No início de março, a RTP1 confirmou que Filomena Cautela seria a apresentadora da nova edição de "Quem Quer Ser Milionário – Alta Pressão". "Vamos comemorar os 20 anos de um dos concursos mais emblemáticos da televisão", frisou o canal em comunicado.

Devido à pandemia da COVID-19, o arranque das gravações da nova temporada do concurso foi adiado.