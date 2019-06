O talk show "5 para a meia-noite" celebrou esta semana o seu 10º aniversário. Esta quinta-feira, dia 27 de junho, Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves receberam no sofá do late night o apresentador Manuel Luís Goucha.

No programa, a apresentadora confessou que há dez anos que pensava em fazer o momento "5 Perguntas Que Nunca Pude Fazer Ao Goucha Porque Ele Me Odiava". Esta quinta-feira, Filomena Cautela realizou o 'sonho' e fez todas as perguntas a Manuel Luís Goucha.

"Manuel... no verão, usas calções, tanga ou songa?", "Na altura em que me colocou o processo, se me mandasse uma mensagem com um emoji, qual seria?", "Que nome fofinho é que chama ao Rui?", "Pensas em adoptar um dia?" e "Já foi ao Pride?" foram as perguntas de Filomena Cautela.

Veja aqui as respostas do apresentador.