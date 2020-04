Graça Fonseca foi uma das convidadas da emissão desta quinta-feira, dia 16 de abril, de "5 para a meia-noite". A ministra da Cultura foi desafiada por Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves a participar na rubrica "Pressão no Lar", uma versão de "Pressão no Ar".

"Se pudesse falar com a Graça de há nove dias, o que é que lhe dizia? E há nove dias, ou seja, quando anunciou o TV Fest", começou por perguntar Inês Lopes Gonçalves. "Dizia para pensar duas vezes antes de inovar em excesso", respondeu Graça Fonseca.

Na conversa, a ministra da Cultura admitiu que nunca viu nenhum reality show. "Sei que existem vários, mas eu tenho esta dificuldade de achar que a realidade é a nossa, não a que está atrás de um ecrã de televisão", frisou.

No final da rubrica, as apresentadoras desafiaram ainda Graça Fonseca para escolher uma casa para passar a quarentena. A ministra da Cultura optou pela casa com João Botelho, Maria João Pires, Toy, José Maria Carrilho e cinco influenciadoras do Instagram.

Veja aqui o vídeo.