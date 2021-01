A RTP anunciou as novidades sobre a edição de 2021 do Festival da Canção. Em conferência de imprensa virtual durante a tarde desta quarta-feira, dia 20 de janeiro, Inês Lopes Gonçalves e José Fragoso revelaram os apresentadores que vão conduzir as galas.

Tal como aconteceu em 2020, Filomena Cautela e Vasco Palmeirim serão os anfitriões da final do concurso da RTP1. Já Inês Lopes Gonçalves vai conduzir a emissão a partir dos bastidores, na Green Room.

A primeira semi-final será apresentada por Jorge Gabriel e Sónia Araújo e a segunda ronda será conduzida por Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato.

As semifinais do concurso decorrerão nos dias 20 e 27 de fevereiro, e a final no a 6 de março.

"Nomes já familiares da história recente do Festival da Canção vão assegurar a apresentação dos três programas. Na primeira semifinal encontraremos a dupla Sónia Araújo e Jorge Gabriel. Na segunda semifinal teremos a apresentação entregue a Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato. E na final, uma vez mais, a dupla Filomena Cautela e Vasco Palmeirim. Nos três programas a Green Room estará entregue a Inês Lopes Gonçalves. Ao mesmo tempo, durante os três programas, nas redes haverá uma emissão complementar apresentada por Joana Martins", resume a RTP em comunicado.