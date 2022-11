Este encontro, intitulado TV Beats sobre financiamento e coproduções de projetos audiovisuais, decorre até sexta-feira em paralelo ao festival de cinema Black Nights, na capital estónia.

"Finisterra", que foi considerado "o projeto mais promissor", com um prémio de 3.000 euros, é uma produção de uma série televisiva de ficção, baseada em factos reais, escrita por Gabriela Giffoni, Guilherme Branquinho e Leone Niel, assumindo estes dois também a realização.

O júri deste mercado de financiamento considerou que o projeto de "Finisterra" sobressai pela "pesquisa extraordinariamente intensa e ao mesmo tempo pelo impressionante impacto emocional".

Com um orçamento estimado de 1,8 milhões de euros, o projeto está na fase final de desenvolvimento, na procura de coprodução e distribuição, e, segundo a produtora, as filmagens estão previstas "para a segunda metade do próximo ano, no sul do país".

A narrativa desta ficção, que estará repartida em sete episódios, decorre durante a segunda Guerra Mundial e segue a personagem Celeste, uma jovem órfã que "é acusada de bruxaria e de reatar uma antiga maldição que assombrou a vila" de Aljezur.

"Inocente, ela embarca numa viagem que a levará às profundezas obscuras do seu passado, desvendando a verdadeira força maligna por detrás da crescente presença nazi no Barlavento Algarvio", lê-se na sinopse.

"Finisterra" tem apoio ainda da RTP e é um dos projetos que venceu em 2020 um concurso de apoio à escrita de argumento promovido pela plataforma de streaming Netflix e pelo ICA.