"Finisterra", série sobre uma jovem órfã acusada de bruxaria, que busca a verdade sobre sua identidade, estreia-se a 10 de março na RTP1 e RTP Play

Esta quinta-feira, dia 6 de março, o canal revelou o trailer dos episódios, que contam com Leonor Vasconcelos, Miguel Guilherme, Rui Pedro Silva e Gonçalo Waddington nos papéis principais.

Veja o trailer:

"Barlavento algarvio, 1943. Em plena II Guerra Mundial, Portugal declara neutralidade, mas na isolada vila de Aljezur, a realidade é outra. Ataques aéreos alemães a navios aliados junto à costa espalham medo entre a população, ainda marcada por um passado de bruxaria", enquadra o canal em comunicado.

A protagonista da história é Celeste (Leonor Vasconcelos), uma jovem órfã de uma família herege, que é acusada de ser a herdeira desse mal que causou tantas tragédias passadas. "Traída e expulsa da vila, ela parte em busca da verdade sobre a morte dos pais, da sua identidade e de vingança contra quem a condenou. Enquanto isso, a crescente presença nazi na região esconde segredos sombrios. Uma história de mistério, superstição e resistência à opressão, que questiona a própria natureza maleável da verdade", resume a RTP.

Já Rui Pedro Silva interpreta Afonso, que partilha com Celeste um passado trágico: a sua mãe foi também vítima das "bruxarias" que assombraram a vila quando eram crianças. "Esta ligação a Celeste, a 'ovelha negra' da vila, coloca-o numa posição difícil, dividido entre a lealdade a si mesmo e o peso das convenções sociais. Vive um conflito interno entre o desejo de vingar a mãe e a necessidade de cuidar do avô. Sensível e introspetivo, Afonso destaca-se dos outros, mas a pressão para cumprir as expectativas de virilidade, força e patriotismo, impostas por uma comunidade rígida, acaba por ditar o seu destino", destaca a sinopse da série.

A série de sete episódios é uma criação de Guilherme Branquinho, que assina também o argumento e realização ao lado de Leone Niel. O elenco conta ainda com a participação de Pedro Lacerda, Fábio Godinho, Rita Reis, Alyne Fernandes, Romeu Runa, Madalena Alvim, entre outros.

"Situada na ponta mais erma do continente europeu, onde o mar bate na terra, a isolada vila de Aljezur foi palco de dois acontecimentos sem relação aparente: em 1929, uma caça às bruxas; em 1943, a única batalha da Segunda Guerra Mundial em Portugal continental. Partindo destes dois eventos históricos, 'Finisterra' é uma obra de ficção que procura explorar a maleabilidade da verdade e as consequências reais do medo coletivo alimentado por percepções", destacam os realizadores.

"A narrativa centra-se em Celeste, uma jovem órfã que, ainda criança, testemunhou a tragédia que assolou a vila. Marcada como herdeira do mal por uma sociedade profundamente supersticiosa, embarca em busca de uma verdade que sempre lhe foi negada, determinada a libertar-se dos fantasmas do passado. Algures entre a lenda e a memória, 'Finisterra'. A é uma série onde a realidade se enamora do mito, fruto da necessidade humana de compreender aquilo que nos transcende", acrescentam Guilherme Branquinho e Leone Niel.