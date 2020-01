"Fleabag", da BBC e Amazon, foi uma das séries vencedoras na 77ª edição dos Globos de Ouro, que decorreu na madrugada deste domingo para segunda-feira. A produção venceu o galardão de Melhor Série de Comédia e a protagonista, Phoebe Waller-Bridge, venceu na categoria de Melhor Atriz em Série (Comédia ou Musical).

Apesar dos prémios arrecadados em várias premiações, a criadora da série não quer avançar com uma terceira temporada. "Não mudei de ideias. Parece cada vez mais a decisão certa. [Estas premiações] são apenas belas despedidas", frisou Phoebe Waller-Bridge ao site Deadline.

Nos últimos meses, "Fleabag" tem conquistado milhares de fãs em todo o mundo. Em Portugal, a série ficará brevemente disponível no MEO, depois de o operador ter fechado uma parceria com a Amazon Prime Video. Para já, poderá ver as duas temporadas na aplicação da Amazon, que não disponibiliza legendas em português de Portugal.