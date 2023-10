O atleta é um dos participantes da nova edição de "Hell’s Kitchen Famosos", da SIC.

Segundo a TV Mais, Francis Obikwel terá desmaiada durante as gravações do programa apresentado por Ljubomir Stanisic. "Estava tudo a correr dentro da normalidade. Mas já na reta final do programa, e depois de Ljubomir anunciar que o Francis Obikwelu abandonava a cozinha do ‘Hell’s Kitchen’, ele desmaiou", contou uma fonte à revista.

“O Ljubomir nem sequer o estava a criticar, pelo contrário, estava a elogiar a prestação do Obikwelu. Ele foi prontamente assistido por profissionais de saúde presentes no estúdio e rapidamente recuperou a consciência", adianta a mesma fonte à publicação.