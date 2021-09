Este sábado, dia 25 de setembro, Francisco Pinto Balsemão foi o convidado do programa "Alta Definição", da SIC. O ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC esteve à conversa com Daniel Oliveira a partir da "casa onde guarda todas as memórias".

Na entrevista, Francisco Pinto Balsemão recordou alguns dos momentos mais importantes da sua vida, falou sobre a relação com os filhos e netos e a morte inesperada da mãe. A Daniel Oliveira, o fundador da SIC lembrou ainda as pessoas que lhe falharam.

"Há pessoas que me falharam da maneira mais inacreditável e inesperada. E isso não foi azar", frisou.

Nas redes sociais, os espectadores elogiaram a conversa conduzida pelo apresentador e diretor de programas da SIC.

Veja aqui alguns dos melhores momentos da entrevista.