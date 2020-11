No domingo, dia 15 de novembro, Francisco Vicente e Tiago Braga, da equipa de António Zambujo, estiveram frente a frente na última ronda de "Batalhas" do "The Voice Portugal". A atuação dos dois concorrentes conquistou todos os mentores.

"O all star Francisco Vicente escolheu o Tiago Braga para a fase das batalhas. 'Nature Boy' e 'Chaga' foram as canções escolhidas. No final a escolha coube ao mentor António Zambujo, com um twist no final", resume a produção do programa da RTP1.

Para António Zambujo não foi fácil escolher o concorrente para continuar na sua equipa. "Arranjaram-me aqui um berbicacho, estou completamente tramado", frisou o mentor, acabando por escolher Francisco Vicente.

No final, Tiago Braga foi salvo por Diogo Piçarra.

Veja a atuação: