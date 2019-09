Esta sexta-feira, dia 20 de setembro, Ricardo Araújo Pereira recebeu Mário Centeno no programa "Gente Que Não Estar"."É um dos poucos membros do Governo que não tem familiares no Conselho de Ministros, o que significa que, em princípio, foi escolhido pela sua competência, o que é estranhíssimo", começou por brincar o humorista.

Durante a conversa, Ricardo Araújo Pereira desafiou o ministro das Finanças, "em direto para o povo português", a "colocar as pernas atrás do pescoço", para testar a sua "flexibilidade". Isto porque, Mário Centeno "é ministro das Finanças de um Governo que reverteu as medidas da troika, ao mesmo tempo que é presidente do Eurogrupo e foi candidato a líder do FMI — que é quem impõe as políticas da troika", explicou o apresentador do programa da TVI.

“Eu e ginástica já tivemos dias melhores, mas isso nem precisava de dizer", brincou Mário Centeno.

Veja aqui o programa.