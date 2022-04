No terceiro episódio de "Taskmaster", Inês Aires Pereira, Jessica Athayde, Gilmário Vemba, Toy e Rita Salema, a convidada especial do programa, foram desafiados para provas "completamente inimagináveis onde tudo pode acontecer".

Na emissão, os participantes foram desafiados a colocar um coco o mais longe possível, mas sem nunca tocarem no chão. "O coco que andou na mão do Gilmário que estava às cavalitas do Markl. O coco que foi atirado sem mais nem menos devido a um desequilíbrio da Jéssica. O coco que conheceu todos os cantos da quinta a viajar com a Rita Salema. O coco que foi lançado com grande orgulho pela Inês Aires Pereira e o coco que esteve sempre na mão do Toy que arrastou almofadas, trepou um portão e foi levado ao colo por um desconhecido", resume a produção do programa da RTP1.

No episódio, os concorrentes tiveram ainda de tentar marcar um golo numa pequena baliza e celebrar efusivamente e de chorar para (tentarem) encher uma caneca com lágrimas.

Veja os melhores momentos (ou veja aqui o episódio completo):