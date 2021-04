Gisela João e Rui Baeta estiveram esta quinta-feira, dia 14 de abril, no programa "Cristina ComVida", da TVI. No talk show, Cristina Ferreira desafiou os músicos a improvisarem uma versão "com um toque clássico" de "Baile de Verão", de José Malhoa.

A apresentadora juntou-se também aos músicos e jurados do "All Together Now" para a pequena atuação.

"No 'Cristina ComVida', os dois músicos uniram vozes para mostrar que o clássico se pode unir ao popular", resume a produção do programa.

Veja aqui o vídeo.