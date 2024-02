Na gala deste sábado, dia 3 de janeiro, de "Dança com as Estrelas", Bruno Cabrerizo surpreendeu o público e os jurados com uma dança.

No final da atuação, Alexandra Lencastre subiu a palco e protagonizou um momento hilariante e "escaldante" com o ator e apresentador do programa da TVI. "Momento Viral! Bruno Cabrerizo coloca Alexandre Lencastre em cima da mesa e faz dança super escaldante", resume o canal.

"No 'Dança com as Estrelas', Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo apresentam mais uma gala. O apresentador faz atuação sensual e deixa tudo e todos boquiabertos. Alexandra Lencastre fica 'derretida' com a atuação e o apresentador faz dança super sensual perto da jurada", adianta a produção do programa.

Veja aqui o vídeo.