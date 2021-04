Gisela João é a presidente do júri de "All Together Now", programa de talentos da TVI apresentado por Cristina Ferreira. Em entrevista à Blitz, a cantora revelou que inicialmente recusou o convite para fazer parte do painel de 100 jurados do formato da estação de Queluz de Baixo.

"Quando recebi este convite, não queria aceitar. Não queria a aceitar porque não me consigo ver no papel da pessoa que vai julgar alguém, que vai decidir sobre o futuro de alguém. Não consigo fazer isso no meu dia a dia. Às vezes, digo aos meus amigos: 'sou a pessoa mais livre que vais conhecer na tua vida inteira'", contou a cantora.

Na entrevista, a artista explica que aceitou o desafio por estar há um ano sem trabalho. "Aceito porquê? Porque estou há um ano sem trabalho. Isto é trabalho, alguém me está a pagar, e eu tenho contas. Aceito porque percebo e é-me garantido que a decisão não está em mim, são 100 pessoas diferentes", explicou a artista à publicação.

"Tenho plena noção que por ser assim meio desbocada, por falar alto, é muito apetecível convidarem-me para outras coisas. Sempre tive muito cuidado em não expor a minha vida pessoal. Não é por isso que eu estou aqui. Se as pessoas quiserem falar comigo é pelo meu trabalho, não é porque eu sou uma coitadinha, que teve uma vida muito difícil. (...) É uma opção minha", frisou Gisela João.