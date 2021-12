Joana Marques foi a convidada da emissão desta terça-feira, dia 28 de dezembro, do "Glitter Late Show", do Porto Canal. No programa, Carina Caldeira desafiou a humorista a participar na rubrica "A Joana é tão Agradável que até enjoa", onde teve de elogiar várias personalidades.

"Ruben Rua? Acho muito simpático, há uns anos fizemos um trabalho juntos (...). É um grande portista como eu, temos isso em comum... Simpático, portista e educado - toda a gente que priva com ele tem esta ideia, de que ele é um rapaz educado. É um cavalheiro", frisou Joana Marques.

"Abria-te a porta... hoje em dia, acho que ele te fechava a porta na cara", brincou Carina Caldeira. "Com toda a força. Ou talvez não... acho que isso já passou", sublinhou a humorista.