A ligação de Regina Duarte com a Globo terminou depois de a atriz ter apostado numa carreira no mundo da política, ao assumir a secretaria de cultura do governo de Jair Bolsonaro. A atriz brasileira ocupou o cargo por apenas três meses.

Mas a relação entre o canal e a estrela das novelas brasileiras continua a não ser boa. Segundo o portal UOL, a Globo vai retransmitir a novela "Vale Tudo" no GloboPlay, mas tem "escondido" a participação de Regina Duarte nos materiais de divulgação.

Num post nas redes sociais, o canal recordou alguns dos atores que fizeram parte do elenco da novela, como Renata Sorrah, Beatriz Segall (1926-2018), Cássia Kis, Lilia Cabral e Antônio Fagundes, mas deixou de fora Regina Duarte, a protagonista da história.

"A exclusão da atriz poderia até passar 'batida', não fosse um detalhe. Na história, originalmente exibida em 1988, Regina interpretava Raquel, a protagonista, que levava um golpe da filha ambiciosa, vivida por Gloria Pires", lembra o site TV e Famosos, do portal brasileiro UOL.