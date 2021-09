No próximo domingo, dia 26 de setembro, a Globo vai exibir vai exibir um episódio especial de "Sai de Baixo" em homenagem a Luis Gustavo, ator que morreu no passado dia 19 de setembro, aos 87 anos. Na série, o ator vestiu a pele de Vavá.

O episódio poderá ser visto às 19h35. "A vida de um artista prolonga-se mesmo após a sua morte através do legado que deixa ao público. No caso de Luis Gustavo, que morreu no passado dia 19 de setembro, aos 87 anos, são muitas as personagens que fazem com que a sua presença se perpetue na memória do público. Uma das mais emblemáticas é o tio Vavá, que o artista brasileiro interpretava na famosa série de humor ‘Sai de Baixo’", frisa o canal em comunicado.

Além do episódio especial de "Sai de Baixo", os fãs do ator brasileiro podem continuar a ver o seu trabalho nas novelas "Joia Rara", exibida na Globo de segunda-feira a sábado, às 12h50, onde encarna Apolônio, e "Três Irmãs", que vai para o ar logo a seguir, às 13h40.