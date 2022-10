A XXVI gala dos Globos de Ouro da SIC premiou várias áreas, da cultura à moda, este domingo à noite no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

A cerimónia, apresentada por Clara de Sousa, abriu com um número de dança que contou com a participação de várias caras da estação. Os Globos de Ouro contaram com uma homenagem a Eunice Muñoz, que morreu em abril, com a participação da sua neta, Lídia Muñoz.

A cerimónia teve ainda um momento humorístico a cargo de Joana Marques, que venceu também o prémio para Personalidade Digital do ano.

Um dos discursos mais emocionados da noite foi de Ivo Lucas, que venceu o Prémio Revelação e não conseguiu conter as lágrimas durante o agradecimento em palco.

Veja a lista completa de vencedores:

MÚSICA

Música: Melhor Música

Ana Moura – Andorinhas

Bárbara Bandeira e Carminho – Onde Vais

Dino D’Santiago feat. Slow J – Esquinas

Maro – Saudade, Saudade

Mimi Froes – Declarações de Meia Noite

Música: Melhor Intérprete

Bruno Pernadas

Camané

Dino d’Santiago

Gisela João

Maro

Música: Melhor Atuação

Banda do Filme Variações, 8 de julho de 2021, Festas da Cidade de Coimbra

Carolina Deslandes, 21 de janeiro 2022, Coliseu dos Recreios

Jorge Palma, 22 de dezembro de 2021, CCB

José Cid, 15 de outubro de 2021, Campo Pequeno

Maro, 12 marco 2022, Festival da canção final 2022

ENTRETENIMENTO: PERSONALIDADE DO ANO

Diana Chaves

João Baião

Manuel Luís Goucha

Sara Matos

Vasco Palmeirim

ENTRETENIMENTO: PERSONALIDADE DO ANO – DIGITAL

Ana Garcia Martins “Pipoca mais Doce”

Diogo Batáguas

Joana Marques

Mariana Cabral “Bumba na Fofinha”

Nuno Markl

CINEMA

Melhor Filme

“A Metamorfose dos Pássaros”, de Catarina Vasconcelos

“Bem Bom”, de Patrícia Sequeira

“Diários de Otsoga”, de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes

“O Último Banho”, de David Bonneville

“Terra Nova”, de Artur Ribeiro

Melhor Atriz de Cinema

Ana Moreira, em “Sombra”

Anabela Moreira, em “O Último Banho”

Crista Alfaiate, em “Diários de Otsoga”

Gabriela Barros, em “O Som Que Desce na Terra”

Lia Carvalho, em “Bem Bom”

Melhor Ator de Cinema

Carloto Cotta, em “Diários de Otsoga”

João Arrais, em “Serpentário”

João Nunes Monteiro, em “Diários de Otsoga”

Miguel Borges, em “Terra Nova”

Pedro Lacerda, em “Terra Nova"

FICÇÃO

Ficção: Melhor Projeto

“Glória”

“Na Porta Ao Lado”

“O Clube”

“Pôr do Sol”

“Princípio, Meio e Fim”

Ficção: Melhor Atriz

Gabriela Barros – “Pôr do Sol”

Jessica Athayde – “O Clube 3ª temporada”

Lia Carvalho– “Bem Bom/Doce”

Maria João Bastos – “A Rainha e a Bastarda”

Victoria Guerra – “Glória”

Ficção: Melhor Ator

Albano Jerónimo – “Princípio, Meio e Fim”

José Afonso Pimentel – “Glória”

Marco Delgado – “Prisão Domiciliária”

Miguel Nunes – “Glória”

Nuno Lopes – “Princípio, Meio e Fim”

TEATRO

Teatro: Melhor Peça/ Espetáculo

“Além da Dor”, encenação de Rodrigo Francisco

“Espectros”, encenação de Nuno Cardoso

“Monólogo de Uma Mulher Chamada Maria com a sua Patroa”, encenação de Sara Barros Leitão

“Pequeno Teatro ad Usum Delphini Vanitas”, encenação de Luís Miguel Cintra

“Selvagem”, encenação de Marco Martins

Teatro: Melhor Atriz

Carla Maciel em “Eu Sou Clarice”

Dalila Carmo em “Opening Night”

Joana Bárcia em “A Morte de Um Caixeiro Viajante”

Rita Blanco em “Pais & Filhos”

Rita Rocha Silva em “Lua Amarela”

Teatro: Melhor Ator

Adriano Luz em “Um, Dois, Três”

Américo Silva em “A Morte de Um Caixeiro Viajante”

João Reixa em “Pequeno Teatro ad Usum Delphini Vanitas”

José Condessa, em “Hamlet”

Marco D’Almeida em “Eu Sou a Minha Própria Mulher”

HUMOR: PERSONALIDADE DO ANO

Bruno Nogueira

César Mourão

Herman José

Joana Marques

Ricardo Araújo Pereira

MODA: PERSONALIDADE DO ANO

Alexandra Moura

Béhen – Joana Duarte

Frederico Martins

Gonçalo Peixoto

Maria Miguel

PRÉMIO REVELAÇÃO

Ivo Lucas

Carolina Amaral

Carolina de Deus

Maro

Matilde Reymão

PRÉMIO MÉRITO E EXCELÊNCIA

Comendador Rui Nabeiro