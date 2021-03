Na manhã desta terça-feira, dia 9 de março, Piers Morgan abandonou em direto a emissão do programa "Good Morning Britain", da ITV, depois de ter sido criticado por Alex Beresford, o outro coapresentador do programa. Para o colega, a estrela da televisão britânica "continua a destruir" Meghan Markle.

Já ao final da tarde, a ITV anunciou que Morgan avançou com um pedido de demissão após o episódio que gerou polémica nas redes sociais. "No seguimento de conversações com a ITV, Piers Morgan decidiu que é a altura de abandonar 'Good Morning Britain'", assinalou o canal num comunicado citado pela imprensa britânica. "A ITV aceitou a sua decisão e não tem mais declarações a fazer", acrescentou.

O momento de tensão no programa da manhã surgiu durante a análise à conversa entre o príncipe Harry, a Duquesa de Sussex e Oprah Winfrey. Já na segunda-feira, na antevisão à estreia da entrevista no Reino Unido, os comentários do apresentador tinham dado que falar, tendo sido criticados pela instituição Mental Health Charity.

Em "Good Morning Britain", Alex Beresford recordou que Meghan Markle afastou-se de Piers Morgan. "Entendo que não goste da Meghan Markle, deixou-o claro muitas vezes neste programa. Várias vezes", sublinhou.

Depois dos comentários, Piers Morgan saiu do estúdio. "Não posso fazer isto", frisou o apresentador. Para Alex Beresford, o comportamento do colega foi "patético".

"O Piers fala alto regularmente e todos temos de sentar e ouvir. Das seis e meia às sete da noite de ontem foi incrivelmente difícil de se ver", acrescentou o apresentador.

Pouco depois, o britânico regressou ao estúdio para dar continuidade à análise à entrevista conduzida por Oprah.

