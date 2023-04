No texto, o cronista começa por abordar Maria Botelho Moniz, apresentadora do programa "Dois às 10", dizendo que é "robusta, com tendência para aumentar de peso". O antigo jornalista diz ainda que Cristina Ferreira mostra "braços tomados pela flacidez" nas galas do reality show "O Triângulo".

Na emissão desta segunda-feira, dia 3 de abril, de "Esta Manhã", Iva Domingues, Nuno Eiró e Sara Sousa Pinto reagiram à crónica com uma nota de repúdio. "Nunca antes se viu um comentário destes numa crónica, num jornal, feito a qualquer homem", frisou a jornalista.

"Nunca nesta crónica se falou do trabalho em si ou da competência, apenas gordofobia no seu estado mais puro", acrescentou Iva Domingues.

Veja o vídeo: