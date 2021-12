Daniel Fernandes, natural de Amares, é um dos protagonistas da edição de 2021 do "The Voice Portugal". Na "Prova Cega", o cantor interpretou o tema "Oh del mio Dolce Ardor" e virou as cadeiras de Aurea, António Zambujo e Diogo Piçarra.

Em entrevista à TV 7 Dias, o concorrente revelou que começou a cantar "depois de entrar no Grupo Coral". "A partir dai comecei a cantar ‘Aleluia’ e depois salmos, até que depois, mais tarde, quando entrei na Academia de Música de Vila Verde, comecei a cantar em funerais e casamentos", contou.

"Gosto mais de cantar em funerais porque o funeral merece sentimento durante a celebração. Casamentos há muitos (...) O funeral é aquela homenagem à pessoa, à vida, e que tem de ser feita decentemente. Tem de ser bem cantada e vivida", acrescentou.