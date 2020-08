Um grupo de jovens espanhóis juntou-se para participar no "Got Talent España" ("Got Talent Espanha") e apresentar uma coreografia ao som de vários singles dos Imagine Dragons.

Apesar de terem conquistado três dos jurados e o público em estúdio, a atuação dos "jovens executivos", como foram apresentados pela produção do programa, não foi transmitida na televisão.

No início do mês, o concurso de talentos revelou nas redes sociais a prova do grupo. O vídeo da atuação no programa conquistou os espectadores e soma milhares de visualizações, merecendo ainda um destaque especial na conta de Youtube que reúne as melhores atuações do "Got Talent" de todo o mundo.

Veja aqui o vídeo.