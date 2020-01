No segundo episódio do "Got Talent Portugal", que foi para o ar este domingo, dia 26 de janeiro, o londrino Martin Callaghan foi um dos grandes protagonistas. No concurso, o britânico interpretou "Rise Like a Phoenix".

"Natural de Londres, o talento de Martin Callaghan é cantar. Considera-se um cantor que atua e não um ator que canta. É muito simpático e tem um ótimo sentido de humor. O seu objetivo é gravar um álbum mas precisa de acreditar mais nele próprio e ter mais confiança", explica a produção do programa da RTP1.

Veja o vídeo:

A atuação do britânico conquistou os jurados e o público. Sofia Escobar, que se emocionou com a atuação, deu o seu "botão dourado" a Martin Callaghan.