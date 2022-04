A terceira semifinal do "Got Talent Portugal" foi para o ar na passada sexta-feira, dia 16 de abril. No arranque da emissão em direto, o concorrente Bruno Melo caiu em palco durante a atuação, mas conseguiu terminar a sua apresentação no programa de talentos da RTP1.

"Acho admirável um artista cair no meio da sua atuação, levantar-se e continuar a fazer aquilo que tu fizeste", sublinhou Cuca Roseta, uma das juradas do programa.

Na sua conta no Instagram, o concorrente confessou que ficou "frustrado com o que se passou", mas que se encontra bem. "Obrigado a todos! Eu estou bem! Quedas fazem parte do dia a dia de quem anda nisto, volta meia acontecem no momento errado (...) Confesso que fiquei frustrado com o que se passou, mas já passou, a vida continua e não será essa queda que me vai parar", escreveu Bruno Melo nas redes sociais.

Na emissão, Bruno Melo não conseguiu conquistar um lugar na final. "Chega assim o fim desta experiência incrível que vou guardar para sempre comigo. Foi um mês de criação e uma semana intensa sempre a bombar", frisou.