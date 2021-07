A edição de 2021 de "Got Talent Portugal" chegou ao fim este domingo, dia 25 de julho. O grupo Fadoalado, que conquistou os jurados e os espectadores, foi o grande vencedor do formato da RTP1.

Martin Callaghan foi também um dos finalistas do programa de talentos. Na gala, o concorrente revelou que perdeu o empreso por decidir continuar a participar no "Got Talent Portugal".

"Este ano foi muito duro. Perdi o meu trabalho há seis semanas porque precisei de estar em isolamento antes de vir. Não tenho trabalho no momento", contou Martin Callaghan.

Veja aqui o vídeo.