Célio Pinto, de 10 anos, foi um dos protagonistas da emissão do passado domingo, dia 9 de maio, de "Got Talent Portugal". No palco do programa de talentos da RTP1, o jovem de Paredes de Coura tocou concertina e derreteu os corações dos quatro jurados.

Em conversa com Manuel Moura dos Santos, Cuca Roseta, Sofia Escobar e Pedro Tochas, o concorrente revelou que sempre sonhou subir ao palco do "Got Talent Portugal". No final da atuação, Célio Pinto conquistou passagem à próxima fase do programa, com quatro 'sins' dos jurados.

"Célio Pinto tem apenas 10 anos e leva as tradições do Alto Minho até Paris. Mora com os pais na capital de França, mas tem raízes em Paredes de Coura, e toca concertina desde os 5 anos por influência do bisavô, do avô, dos tios, pais e primos. Célio aprendeu a tocar concertina sozinho no Youtube e com a família. Tinha 8 anos quando atuou em palco pela primeira vez e recorda que tinha a sala cheia em Paris. Conta que quando viu aquela gente toda, até sentiu um friozinho na barriga", adiantou a produção do programa.

Veja o vídeo da atuação.