O jovem Gonçalo Lopes foi um dos protagonistas da emissão deste domingo, dia 17 de fevereiro, do "Got Talent Portugal". No concurso de talentos da RTP1, o músico surpreendeu ao tocar violoncelo.

No final da audição, Manuel Moura dos Santos, que faz parte do júri do programa, deu o seu botão dourado ao concorrente.

"O Gonçalo Pires recebeu uma ovação de pé por parte do público e dos jurados. E os elogios não ficaram por aqui. Manuel Moura dos Santos carregou no botão dourado e ofereceu ao concorrente um passe direto para as semifinais", frisa a RTP1.

Veja aqui a atuação.