A nova temporada de "Got Talent Portugal" estreou-se este domingo, dia 26 de abril, na RTP1. O programa é apresentado por Sílvia Alberto e conta com Cuca Roseta, Sofia Escobar, Manuel Moura dos Santos e Pedro Tochas como jurados.

Na emissão de estreia da temporada, Rodrigo Aleixo, de 11 anos, foi umas das estrelas da noite e conquistou os jurados. No palco, o concorrente interpretou uma moda alentejana.

O concorrente recebeu ainda o "Botão Dourado" de Cuca Roseta.

Veja aqui o vídeo.

"Os primeiros candidatos mostram o seu talento no grande palco de 'Got Talent Portugal', no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Ao júri, Cuca Roseta, Sofia Escobar, Manuel Moura dos Santos e Pedro Tochas, cabe a difícil tarefa de escolher, de entre milhares de candidatos, os semi-finalistas. Entre estes estará o único que será consagrado o grande talento português", frisa a produção do programa de talentos em comunicado.