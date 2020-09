Cristina Ferreira prometeu e Manuel Luís Goucha cumpriu: na manhã desta quarta-feira, dia 2 de setembro, o apresentador anunciou a primeira novidade preparada pela nova diretora de entretenimento e ficção da TVI.

"Camião do Ben" será o novo segmento do programa "Somos Portugal". O camião será comandado por Ben (Rúben Vieira), assistente de Cristina Ferreira no seu programa na SIC.

"Sonho conduzir um camião desde que me lembro de ser gente", confessou a nova contração da TVI no "Você na TV". "Estou muito feliz", frisou Rúben Vieira.

"O camião vai ter alegria para dar e vender. Vai andar por essas estradas", contou, avançando que a rubrica estreia já no próximo domingo.

Na sua conta no Instagram, Cristina Ferreira também apresentou "Camião do Ben". #Disse-me um dia que o grande sonho de miúdo era ser camionista. O 'Camião do Ben' arranca este domingo para um renovado 'Somos Portugal'. Dar aos outros a felicidade de construir, por mérito, é o que me realiza. O Rúben é protagonista da nova TVI, onde o amor será sempre o motor. E o camião do Ben tem vida lá dentro. Mas isso ainda não podemos mostrar", escreveu a apresentadora.