Na emissão desta quarta-feira, dia 20 de abril, do programa das tardes da TVI, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Nuno Graciano. O apresentador abandonou a 'casa' de "Big Brother Famosos" no passado fim de semana.

Na entrevista, o antigo concorrente do reality show falou sobre o seu afastamento da televisão. "Foste afastado da televisão, sem uma razão aparente, e, agora vou citar-te, por 'gente sem escrúpulos e por cobardia'? (...) Ninguém te disse o porquê?", questionou Manuel Luís Goucha.

"Fui afastado da televisão e até hoje não percebi o porquê. (...) Disseram-me porquê mas tenho um contrato com sigilo e não posso falar sobre isso. É uma coisa que já não se usa", contou Nuno Graciano.

"Fui penalizado pela minha postura em relação a algumas coisas", defendeu o apresentador. "Senti-me deitado fora", rematou.