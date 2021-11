Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Ana Rita Clara no programa "Bastidores", da TVI Ficção. Na entrevista, o apresentador revelou os momentos mais marcantes da sua carreira.

"Há dois e que vamos misturar o momento profissional com momentos como pessoa e em termos emocionais: a conversa com o Tony Carreira, a conversa com a mulher do Pedro Lima, a Anna Westerlund", contou.

"Foram os momentos mais difíceis e que exigiram... Não dormi bem sequer nessas duas noites porque é tratar a dor da perda de uma filha e a dor da perda de um homem que nós todos amávamos, tratar com pinças, tratar com dignidade, tratar sem beliscar a dor, tratar sem escarafunchar a dor. A televisão vive muito do escarafunchanço e eu recuso-me a isso", sublinhou.