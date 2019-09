A nova edição de "MasterChef Portugal", com Manuel Luís Goucha, estreia este domingo, dia 1 de setembro. O programa terá como membros do júri o Chef Rui Paula, Chef Miguel Rocha Vieira e Chef Nuno Bergonse. Antes da estreia do concurso, aproveite para recordar na galeria alguns dos programas apresentados por Manuel Luís Goucha.

