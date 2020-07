Na transposição da diretiva europeia sobre a atividade dos serviços de televisão, o Governo português terá ainda de criar mais mecanismos de proteção dos consumidores, em particular dos menores de idade, reforçar o acesso das pessoas com deficiência e necessidades especiais aos serviços de televisão, e prevenir o discurso do ódio e do incitamento à violência e ao terrorismo.

No debate parlamentar na generalidade, a 09 de julho, Nuno Artur Silva disse que as obrigações de investimento dos operadores - sejam canais de televisão, por subscrição ou plataformas de ‘streaming’ - em cinema e audiovisual serão progressivas em função do volume de receitas.

Os operadores poderão escolher “que as suas contribuições tenham por base a receita, o número de assinantes ou uma taxa fixa em função do escalão de receitas em que se inserem”.

Na altura do debate, a Plataforma do Cinema, que reúne 13 associações do setor, lamentou a "desastrosa opção política" de não taxar os operadores de serviço audiovisual a pedido, entre os quais se incluem alguns dos 'gigantes' do 'streaming'.

Para a Plataforma do Cinema, a proposta de lei cria regimes diferentes para canais de televisão e para aqueles novos operadores, o que faz com que o Estado "desista do seu papel de regulação e coloque em risco a arquitetura legal do financiamento público do cinema e audiovisual".

Nuno Artur Silva advertiu hoje que nem todos os agentes do setor pensam da mesma forma e que caberá à legislação "harmonizar isso".

Na página oficial do Parlamento estão acessíveis para consulta mais de uma dezena de contributos já enviados a propósito da proposta de lei, entre os quais da Comissão Nacional de Proteção de Dados, do Sindicato dos Jornalistas, da Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas e da plataforma Netflix.

Esta plataforma de 'streaming' e produtora internacional - que reúne mais de 160 milhões de assinaturas em todo o mundo - pede uma clarificação de definições na proposta de lei, no que toca, precisamente, às opções de obrigação de investimento no cinema e audiovisual português.

"Seria útil que se especificasse que a escolha entre essas alternativas pode ser exercida pelos operadores de forma inteiramente livre", evitando-se assim uma "imposição simultânea de obrigações de investimento e de taxas adicionais", afirma a diretora de relações institucionais da Netflix Espanha e Portugal, Esperanza Ináñez, no contributo entregue.