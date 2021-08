Graça Freitas foi uma das convidadas da emissão desta quarta-feira, dia 25 de agosto, de "Casa Feliz". Ao entrar no estúdio do programa da SIC, a diretora-geral da Saúde tropeçou nas escadas e caiu.

“Está tudo bem, está tudo bem, obrigada. Está tudo perfeito, João Baião. Foi um extra que aconteceu no seu programa: 'a queda em direto da diretora-geral da Saúde. Eu também preferia que não tivesse acontecido, não me magoei. Esteja descansado, não me magoei", frisou Graça Freitas.

O momento chegou rapidamente às redes sociais e o vídeo tornou-se viral.

