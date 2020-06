No início de março, as gravações de "O Preço Certo", da RTP1, foram interrompidas devido à pandemia da COVID-19. Nos últimos meses, o programa apresentado por Fernando Mendes continuou no ar, com episódios repetidos.

À revista Maria, José Fragoso, diretor de programas da RTP1, confirmou que as gravações do concurso vão regressar em breve. O regresso de "O Preço Certo" será marcado por várias alterações, para que o distanciamento social seja respeitado.

“Vamos fazer adaptações. Menos público e com o público colocado de maneira diferente. As pessoas também vão estar de máscara. Vai ter um estúdio diferente e vai haver várias novidades, jogos novos e algumas surpresas", contou José Fragoso.