A nova edição do programa estreia-se no final do ano.

As gravações de "MasterChef Portugal" arrancam esta semana, confirmou a RTP1 em comunicado. Apesar dos rumores em torno de Fátima Lopes, para já, o canal ainda não confirmou quem irá apresentar a nova edição do programa. "Este é um formato que vai poder ainda ver na RTP1 durante o ano de 2021. A paixão pela cozinha vai ser colocada à prova em 'MasterChef Portugal'. Aqui vamos poder concretizar sonhos, ultrapassar obstáculos e alcançar o grande objetivo de transformar amadores em cozinheiros premiados", frisa a RTP1. "Depois de apurados os candidatos, onde descobrimos talentosos cozinheiros, iniciamos agora o grande desafio das suas vidas", relembra o canal.