O grupo Fox Corp, do magnata Rupert Murdoch, anunciou esta terça-feira (11) o lançamento de um serviço de streaming independente para os seus canais de notícias e negócios que estará disponível em 20 países até ao fim de 2020.

Com a nova estrutura empresarial do grupo, otimizada depois de vender grande parte das suas operações no entretenimento cinematográfico e televisivo ao grupo Disney, a Fox informou que o novo serviço de assinatura incluiria conteúdo "on demand" da Fox News e Fox Business Channel.

O serviço da Fox News International, ao preço de 6,99 dólares por mês, irá estrear no México a 20 da gosto, seguido de Espanha, Alemanha e Reino Unido.

O serviço oferecerá conteúdo online da Fox News, o canal de notícias da TV por cabo mais visto nos últimos anos e um dos favoritos do presidente republicano Donald Trump.

A iniciativa acontece no meio da polarização das audiências das estações de notícias nos Estados Unidos nos últimos anos, com muitos conservadores optando pela Fox, enquanto os rivais liberais preferem assistir aos conteúdos da CNN e da MSNBC.