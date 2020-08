A emissão desta quinta-feira, 6 de agosto, de "Rota N2" foi marcada por um pequeno acidente em direto. Durante o programa da RTP1, que se realizou no Monte da Senhora da Confiança, na freguesia de Pedrógão Pequeno, concelho da Sertão, José Carlos Malato foi atingido por um guarda-sol do cenário.

Durante a entrevista, devido ao vento forte, o guarda-sol soltou-se e acabou por cair em cima do apresentador da RTP. "Ai as costas, senhor Malato, foi uma pancada grande", frisou a convidado do programa.

Apesar de ter continuado a entrevista, José Carlos Malato ausentou-se durante alguns minutos do programa, ficando a emissão apenas nas mãos de Vanessa Oliveira.

"Está tudo bem", garantiu o apresentador nas redes sociais.

Veja o vídeo: