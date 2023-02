"Guerra dos Mundos" está de volta: a terceira temporada, com estreia marcada para 27 de fevereiro, às 23h05.

Os oito episódios serão exibidos semanalmente às segundas-feiras, no mesmo horário.

A mais recente interpretação da obra incontornável de H.G. Wells, publicada em 1897, que imagina um ataque alienígena à escala global, é uma coprodução entre a FOX Europe e o francês Canal +, criada por Howard Overman ("Misfits", "Merlin").

A história continua a ser dividida entre o Reino Unido e a França, tanto na narrativa como na produção, e falada em inglês e francês, seguindo a origem de um elenco de luxo, com Gabriel Byrne (“In Treatment”) a voltar ao seu papel de Bill Ward, juntamente com novos talentos, também vencedores de prémios BAFTA, como Molly Windsor (“Three Girls”), Ernest Kingsley Junior, Madeleine Worrall e Oliver Hembrough.

Se a premissa vem do livro, foge-lhe nos cenários, no tempo e na abordagem: a população mundial é praticamente dizimada depois do aparecimento de uma transmissão alienígena de uma forma muito pouco sangrenta e com pouco mais rasto de destruição visível que os cadáveres na rua. Mais drama do ficção científica, a partir daí a história virou-se para a reação de pessoas comuns a um cenário onde quem sobrevive é o mais forte e para como aquele acontecimento vai afetar as suas relações.

A narrativa dos novos episódios começa logo após o final da temporada anterior.

"À medida que a guerra entre os sobreviventes e os extraterrestres chega a um novo ponto de viragem, um fenómeno aterrorizante assola a população mundial. Com as apostas em alta, um sobrevivente encarrega-se de investigar formando uma tentativa de parceria com outros heróis improváveis. Juntos terão de usar todos os recursos disponíveis para enfrentar a oposição mais perigosa de sempre de maneira a garantir a sobrevivência da humanidade", destaca o comunicado.