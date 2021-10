"Guia Astrológico para Corações Partidos", a nova série italiana original Netflix criada e realizada por Bindu de Stoppani, e correalizada por Michela Andreozzi, estreou-se esta quarta-feira, dia 27 de outubro, e promete emocionar os espectadores.

Com produção da Italian International Film - Lucisano Group, a série foi filmada, na sua totalidade, em Turim, com a contribuição do Piemonte Film TV Fund e o apoio da Film Commission Torino Piemonte.

A história segue Alice Bassi, uma solteira na casa dos 30 anos, que trabalha como assistente de produção numa pequena cadeia de televisão. "Alice encontra uma nova forma de alcançar o amor e o sucesso graças a Tio, o seu 'guia astrológico para corações partidos' pessoal. Trata-se de uma comédia romântica, repleta de encontros trágico-cómicos e surreais, baseada no sucesso editorial epónimo de Silvia Zucca", adianta a Nteflix.

O elenco conta com Claudia Gusmano, no papel da protagonista Alice Bassi, Lorenzo Adorni, no papel de Tio, e Michele Rosiello, no papel de Davide, o encantador diretor criativo da cadeia de televisão onde Alice trabalha.

A série tem argumento de Bindu de Stoppani e Fabrizio Cestaro.